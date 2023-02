Julian de Boer met afstand de snelste in 1,40 Gent

Julian de Boer was vandaag niet te kloppen in het twee fasen over 1,40 m op CSI Gent. Met de hengst Creme de La Creme Z (Cornet Obolensky x Carthago Z) klokte hij 23,22 seconden en was daarmee ruim een seconde sneller dan de concurrentie.

Christophe Vanderhasselt en Rik Nauta hielden de tweede en derde prijs in eigen land. Vanderhasselt finishte met Ellipse de Lezellec (v. Kannan) in 24,45 seconden en Nauta met Kia Maria vd Potaarde (v. Numero Uno) in 24,91 seconden.

Van de Rijt en Ten Cate

De rest van de top vijf werd compleet gemaakt door Nederlandse combinaties. Teddy van de Rijt stuurde Herma (v. Ukato) naar de vierde plaats en Eric ten Cate volgde met Horsedeals Prima Donna van ’t Roosakker (v. Comme il faut) als vijfde.

Uitslag

Bron: Horses.nl