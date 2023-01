Julien Anquetin wint 1.45m Opglabbeek voor Remco Been en Maikel van der Vleuten

De Fransman Julien Anquetin liet vanavond een sterk staaltje rijkunst zien in het 1.45m in Opglabbeek. In het zadel van Cesus de Fougnard (v. Dollar Dela Pierre) kaapte hij de overwinning weg voor Remco Been en Maikel van der Vleuten. De Nederlanders eindigden op hun beurt op de tweede en derde plaats.

Remco Been bracht zijn trouwe Holland Vd Bisschop (v. Heartbreaker) aan start en de 16-jarige hengst in het kunstje nog niet verleerd. De combinatie kwam in 36.04 seconden aan de finish en eindigde daarmee achter Julien Anquetin die op zijn beurt maar 35.59 seconden nodig had om door de finishlijn te rijden. Maikel van der Vleuten maakte het podium compleet en stuurde Luigi d’Eclipse (v. Catoki) in 37.75 seconden naar de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl