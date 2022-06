Julien Anquetin wint eerste ronde GCL Parijs

Julien Anquetin heeft goede zaken gedaan in de eerste ronde van de Global Champions League in Parijs. De Fransman stuurde de Selle Français-gefokte Blood Diamond du Point (v. Diamant de Semilly) in 67,10 seconden foutloos over de finish. Daarmee verwees hij Ben Maher en Faltic HB (v. Baltic VDL) naar de tweede plaats.