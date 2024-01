Julien Anquetin wint WB-kwalificatierubriek Leipzig

Julien Anquetin was vandaag heer en meester in de WB-kwalificatierubriek in Leipzig. Anquetin en de Diamant de Semilly-dochter Blood Diamond du Pont reden als 45e (van vijftig) starters de piste binnen en namen met een gedurfde ronde de leiding van Hans-Dieter Dreher en Vestmalle des Cotis (v. Baloubet du Rouet) over.

In de 1,55m direct op tijd, de kwalificatierubriek voor de Wereldbekerwedstrijd op zondag, hielden zestien combinaties de teller op nul, waarvan er vijftien binnen de toegestane tijd finishten. Anquetin en de dertienjarige Blood Diamond du Pont klokten een tijd van 58,58 en doken daarmee als enige onder de 60 seconden. Dreher kwam het dichtst in de buurt met 60,51.

Succes na succes

Voor Anquetin en Blood Diamond was het hun eerste wedstrijd van het jaar. De combinatie kwam vorig jaar op tien internationale wedstrijden aan de start, maar was zeer succesvol. Zo werden ze in februari vijfde op de Wereldbekerwedstrijd in Gothenburg, wonnen een rubriek in Parijs, wonnen in oktober de Grand Prix van St. Lo en in december wonnen ze in La Coruña.

Fredricson net voor Wargers

In Leipzig werd de top drie compleet gemaakt door Peder Fredricson en SV Vroom de la Pomme Z (v. Vigo d’Arsouilles). De succesvolle Zweed kwam in 61,51 seconden aan de finish. Drie tiende van een seconde langer deed Jana Wargers met Dorette (v. Dollar du Murier) over haar parcours.

Uitslag.

Bron: Horses.nl