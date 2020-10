Julien Epaillard blijft David Will ruim voor in 1.45m Oliva

Julien Epaillard was zojuist de beste in de CSI2*-rubriek over 1.45m in Oliva. Epaillard rekende in de kwalificatie voor de Grote Prijs op de Frans gefokte Usual Suspect d'Auge (v. Jarnac) en snelde naar de winst door een foutloos parcours af te leggen in 66,44 seconden. De Fransman gaf David Will met deze razendsnelle tijd het nakijken.