Julien Epaillard blijft winnen, Milton Z derde onder Jérôme Guery

De Mediterranean Equestrian Tour in het Spaanse Oliva is al jaren een succes voor Julien Epaillard. Zondag won de Franse ruiter de Grote Prijs in het zadel van Edesa's Kzoom van de Wittemoere (Carabas van de Wateringhoeve x Upsilon van de Heffinck Z). De derde prijs ging naar Jérôme Guery en BCO Milton Z (Mylord Carthago x Sandro Boy), die voorheen werd gereden door Pim Mulder.

Milton Z werd in september vorig jaar verkocht aan de Mexicaanse ruiter Alfredo Hernandez, maar vertegenwoordigde diens thuisland slechts voor korte tijd. Inmiddels wordt de bij het AES en in Zangersheide goedgekeurde hengst dus gereden door Guery. In de Grote Prijs op zondag sprong hij foutloos rond in 38,59 seconden en hoefde daarmee alleen Epaillard (0/35,97) en Harold Boisset met Verone de la Roque (Kannan x Quick Star) voor te laten gaan.

Uitslag.

Bron: Horses.nl