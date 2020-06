Julien Epaillard gaat als een speer bij CSI Saint Tropez

Epaillard geeft te kennen goed in vorm te zijn bij het internationaal evenement in Saint Tropez. Hij heeft al meerdere prijzen mee naar huis genomen en nu heeft hij een overwinning geboekt in de 1,30m-rubriek. Hij kwam als snelste over de finish in de tijd van 54,15 seconden met zijn paard Quincy Lady (Quintender x Lordanos).

De tweede prijs gaat naar landgenoot Mathieu Billot met Lagavulin 2 (Ludwigs AS x Stakkato Gold). Hij kwam in een tijd van 56,75 seconden over de finish. De top drie wordt afgesloten door Nicolas Deseuzes en het paard Camille d’Ange (Helios de La Cour 2 x Qredo de Paulstra). Dit duo had een tijd van 59,27 seconden.

Uitslagen

Bron: Horses.nl