Julien Epaillard houdt Michel Robert van overwinning in 1.50m Grimaud

Julien Epaillard was zojuist in de barrage van het 1.50m-parcours een maatje te groot voor Michel Robert in Grimaud. De Fransman deed er met de Frans gefokte Calgary Tame (v. Old Chap Tame) alles aan om de winst op te strijken. De combinatie bleef in de barrage foutloos en finishte in 37,91 seconden en verwees daarmee zijn landgenoot Robert naar de tweede plaats.