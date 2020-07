Julien Epaillard naar overwinning in 5* 1.50m St Tropez

Met Virtuose Champeix (Rubins des Bruyeres x Avec Espoir) was de Fransman Julien Epaillard de concurrentie de baas en won het 1.50m op het thuisfront in St Tropez. In de twee-fase 5* rubriek schreef de ruiter de overwinning op naam met twee nul rondes in een eindtijd van 37.84 seconden.

Van de 31 deelnemers was de tweede plaats voor de Belgische Jérôme Guery en de goedgekeurde-hengst Eras Ste Hermelle (Vargas de Ste Hermelle x Andiamo). De combinatie was ook dubbel nul en eindigde in een tijd van 38.00 seconden net achter Epaillard. Het podium werd compleet gemaakt door Fransman Simon Delestre met zijn toppaard Chesall Zimequest (Casall x Concerto II). Met slechts twee honderdste verschil eindigde Delestre met 38.02 seconden op de derde plaats. Christian Ahlman en de Zangersheide-hengst Solid Gold Z (Stakkato Gold x Calvin Z) eindigde net naast het podium in 38.25 seconden.

Uitslag

Bron: Horsesnl