Julien Epaillard ongenaakbaar in Lyon, Jur Vrieling zevende

Lyon - Julien Epaillard en Caracole de la Roque (v.Zandor Z) hadden zoveel voorsprong op de rest in de Longines Grand Prix dat ze koffie hadden kunnen drinken onderweg en nog steeds de snelste tijd zouden hebben. Woorden schieten te kort voor de allersnelste springruiter op aarde. In 33.20 seconden reed hij naar de overwinning en de bijbehorende 25.000 euro. Tweede werd Jana Wargers met Limbridge (v.Guardus Limbus) die de klok stop wist te zetten op 36.04 seconden daar waar Roger Yves Bost met Ballerine du Vilpion (v.Baloubet du Rouet) 36.98 seconden nodig had en derde werd.

Er stond een pittig parcours voor de deelnemers met hindernissen met een maximale hoogte van 1.60m. Van de 48 starters keerden er elf terug in de barrage waaronder Jur Vrieling met Long John Silver 3 (v.Lasino). Maikel van der vleuten kreeg een paar springfouten met Dywis HH (v.Toulon) maar toch liet de merrie het grootste deel van de rit zien dat ze een paard is dat zeker over de hoogte heen kan.

Barrage

Julien Epaillard is een fenomeen. Wat de man aan overwinningen bijeen heeft gereden de laatste paar jaar is nog nooit vertoond in de hele geschiedenis van de springsport. Zelfs Hugo Simon boekte niet het aantal zeges dat de Fransman scoort jaar na jaar. Inmiddels staat hij al op de derde plaats van de FEI wereldranglijst en is de kans zeer groot dat hij op een dag de koppositie inneemt. Het nadeel van Epaillard is dat als hij klaar is met zijn rondje alleen nog maar de vraag rest wie tweede gaat worden en de spanning in de rubriek wat dat betreft weg is. Op dit niveau constant winnen met drie of vier seconden voorsprong op de rest getuigt van een eenzame klasse. De man heeft de kunde om een paard uit een heel hoog tempo toch correct te laten springen. Bij het gros van de ruiters die dezelfde snelheid hanteren gaan de paarden plat springen met fouten tot gevolg. Zo niet bij Epaillard.

Jur Vrieling had zijn schimmel Long John Silver 3 nog steeds fantastisch aan het springen en reed fluitend twee foutloze ritten. Zijn tijd van 39.65 seconden gaf hem recht op de zevende prijs en 4000 euro.

Uitslag