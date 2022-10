Julien Epaillard onverslaanbaar in CSI5* 1.50m Lyon

Een sterke groep Franse ruiters komt deze week aan start in de wereldbeker van Lyon en zo ook Julien Epaillard. Er zijn nog maar weinig wedstrijden waar de Fransman er niet met de winst vandoor gaat en ook vandaag was het weer raak. In de eerste 5* rubriek van de dag bleven Epaillard en zijn Donatello D'auge (v. Jarnac) als enige foutloos onder de 29 seconden en wonnen daarmee de hoofdprijs.