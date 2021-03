Julien Epaillard rijdt concurrenten naar huis, Bles vijfde in Doha

Julien Epaillard schreef zojuist met de Frans gefokte Safari d'Auge (v. Diamant de Semilly) de CSI5*-rubriek over 1.50m op zijn naam in Doha. De combinatie bleef in het parcours direct op tijd iedereen de baas en klokte de snelste tijd van 58,44 seconden. Epaillard is goed op dreef met de bruine hengst. Vorige week wonnen ze ook de 1.45m-rubriek in Doha.

De Fransman hield met deze snelle tijd Maurice Tebbel op ruime afstand. De Duitser reed de ring binnen met de 14-jarige Westfaler Chacco’s Son (v. Chacco-Blue) waar hij gisteren ook al succesvol mee was. De combinatie liet alle balken liggen, maar was 2,5 seconden te langzamer om de overwinning mee naar huis te nemen.

Covarrubias derde

Agustin Covarrubias eindigde op de derde plaats met de Larino-zoon Larbraker. Het paar raakte het hout niet aan en passeerde de finish in 62,69 seconden.

Bles vijfde

Bart Bles was de beste Nederlander bij deze rubriek. In het zadel van de 15-jarige schimmel Gin D (v. Clinton) pakte hij de vijfde plaats. Het paar kwam ook zonder kleerscheuren door het parcours en behaalde de eindstreep in 63,42 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl