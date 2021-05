Julien Epaillard rijdt concurrenten naar huis in 1.45m

Julien Epaillard schreef zojuist met de Frans gefokte Calgary Tame (v. Old Chap Tame) de CSI5*-rubriek over 1.45m op zijn naam in Grimaud, St. Tropez. De combinatie bleef in het twee fasen-parcours iedereen de baas en klokte de snelste tijd van 26,66 seconden. Epaillard is goed op dreef met de negenjarige hengst. Afgelopen weekend waren ze ook de beste in de 1.45m-rubriek direct op tijd in Bourg en Bresse.

De Fransman hield met deze snelle tijd Sergio Alvarez Moya op afstand. De Spanjaard reed de ring binnen met de elfjarige BWP’er Kardento van’t Meerhof (v. Cardento). Het paar bleef van het hout af, maar was 0,44 seconden te langzaam om de overwinning mee naar huis te nemen.

Levy derde

Edward Levy eindigde op de derde plaats met de 13-jarige Uno de Cerisy (v. Open Up Semilly). Het duo liet alle balken liggen en passeerde de finish in 27,58 seconden.

Van der Vleuten beste Nederlander

Maikel van der Vleuten was de beste Nederlander in deze rubriek. In het zadel van de negenjarige merrie Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek) pakte hij de achtste plaats. Het paar kwam ook zonder kleerscheuren door het parcours en behaalde de eindstreep in 29,06 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl