Julien Epaillard snelste in CSI5* 1.45m Doha

Julien Epaillard schreef zojuist met de Frans gefokte Safari d'Auge (v. Diamant de Semilly) de CSI5*-rubriek over 1.45m op zijn naam in Doha. De combinatie bleef in het tweefasen-parcours iedereen de baas en klokte de snelste tijd van 32,19 seconden. Safari d'Auge is al jaren succesvol met Epaillard. De springruiter brengt de hengst al sinds februari 2013 op internationale wedstrijden uit.

De Fransman verwees met deze snelle tijd Henrik von Eckermann naar de tweede plaats. De Zweed reed de ring binnen met de Cornet Obolensky-dochter Carlotta. De combinatie liet alle balken liggen, maar was 0,87 seconden te langzaam om de overwinning mee naar huis te nemen.

Fredricson derde

Peder Fredricson werd derde met de Zweeds gefokte Hansson WL (v. Hip Hop). Het paar raakte het hout niet aan en passeerde de finish in 33,34 seconden. De Zweedse springruiter brengt de 13-jarige hengst al sinds januari 2018 op het hoogste niveau uit. Ze wonnen in dat jaar de 1.50m-rubriek in Zurich en La Baule. Ook waren ze in 2018 de beste in de Grand Prix in Cannes.

Bles beste Nederlander

Bart Bles eindigde op de achtste plaats en was de beste Nederlander. Hij rekende op de BWP’er Kriskras DV (v. Cooper van de Heffinck). De combinatie kwam foutloos over de finish in een tijd van 35,53 seconden. Johnny Pals deed het met zijn toppaard Fernando (v. For Pleasure) rustig aan. Het paar liep in de tweede fasen tegen een tijdfout aan.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl