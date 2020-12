Julien Epaillard snelt naar zege en pakt tweede plaats in 1.50m Riyadh

Met het wegvallen van de grote wedstrijden koos de wereldtop ervoor om naar het overgebleven CSI4*-concours in Riyadh af te reizen. Julien Epaillard schreef met de 10-jarige Frans gefokte Alibi de la Roque (v. Mylord Carthago) de kwalificatie voor het hoofdnummer op zaterdag op zijn naam. De combinatie legde een foutloos parcours af in de tijd van 56,72 seconden.

Epaillard was de rest van het deelnemersveld te snel af en verzekerde zich ook van de tweede plaats. Met de Oldenburgse merrie Queeletta (v. Quality) bleef de Fransman foutloos en zette de tweede tijd neer van 57,31 seconden.

Weishaupt maakt podium compleet

De top springruiter Philipp Weishaupt nam de derde plaats mee naar huis. Hij rekende in de rubriek over 1.50m op de 10-jarige Coby (v. Contagio). Het paar raakte het hout niet aan en passeerde de finish in 59,11 seconden.

Bron: Horses.nl