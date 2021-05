Julien Epaillard: ‘We moesten van alles proberen om Nina te verslaan’

Gisteren won de Franse springruiter Julien Epaillard het eerste hoogtepunt van de CSI4* van het weekend in St. Tropez-Grimaud. De springruiter behaalde deze overwinning in de 1.50m-rubriek met de 11-jarige BWP'er Kosmo Van Hof Ter Boone (v. Arko III). Nina Mallevaey, een leerling van Epaillard, pakte de tweede plaats met de 12-jarige hengst Virtuose Champeix (v. Rubins Des Bruyeres).

“Ik heb de barrage van Nina niet echt gezien omdat ik net achter haar op de baan kwam. Maar ik weet dat ze in staat is om snel te gaan! We moesten dus van alles proberen om haar te verslaan, vooral omdat Kevin Staut nog moest finishen”, verteld Julien Epaillard.

Tijdbesparing

”Een vriend had in mijn oor gefluisterd dat het mogelijk was om voor de boom langs te gaan en over de laatste hindernis te springen, dus ik probeerde het, maar ik denk dat ik vooral tijd heb bespaard door heel kort te draaien voor de nummer 9 oxer en net erna.”

‘Ik ben zeer tevreden met Kosmo’

”Ik ben zeer tevreden met Kosmo die aan de grotere evenementen begint na zijn overwinning in de CSI2* in Oliva deze winter. De laatste keer, in ’s -Hertogenbosch, maakte hij verschillende fouten in zijn eerste CSI5* wegens gebrek aan ervaring. Vandaag leek hij perfect op zijn gemak”, Aldus Epaillard.

Bron: Horses.nl/Persbericht