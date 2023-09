Julien Epaillard wint ‘Grote Prijs’ Barcelona met Donatello d’Auge

De City of Barcelona-Trophy, een 1,55m. over twee omlopen die gisteren op de Nations Cup-finale in Barcelona werd verreden, is de belangrijkste individuele rubriek van het evenement en met een prijzengeld van 100.00 euro een Grote Prijs te dopen. Die was prooi voor de Franse snelheidsduivel Julien Epaillard met Donatello d'Auge (v. Jarnac).

In de afgelopen vier weken sprong Donatello d’Auge op drie concoursen vooraan mee. Als opbouw richting de Global Champions Tour-etappe in Rome sprong hij in Opglabbeek (4e in de Grote Prijs) en vervolgens was er in Rome een eerste plaats in de kwalificatie voor de GCT-GP, waarin hij uiteindelijk 6e werd. In Barcelona was er de winst en daarmee sprong Donatello de afgelopen vier weken toch nog ruim 80.000 euro bij elkaar.

Een seconde langzamer in de tweede omloop was Epaillards landgenoot Simon Delestre met Dexter Fontenis Z (v. Diarado) en derde werd Henrik von Eckermann met zijn KWPN-merrie Glamour Girl (v. Zirocco Blue VDL, fokker Stoeterij Gaesbeek VOF)

Uitslag

Bron: Horses.nl