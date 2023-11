Jumping Achterhoek: Fleur Holleman en Robin Bril in top drie

Vanavond was het in Lichtenvoorde tijd voor de hoofdrubriek van de dag, het 1.40m direct op tijd (U25). Fleur Holleman wist voor eigen publiek met 0,10s verschil te winnen van landgenoot Robin Bril. In een tijd van 60,33s stuurde ze de ruin Cataque Du Haut Breil (v.HH Conrad) over de finish.