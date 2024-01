Jumping Amsterdam: Hoekstra en Comthago VDL tweede in U25 Grand Prix

Hessel Hoekstra heeft zijn internationale debuut met de goedgekeurde hengst Comthago VDL (v. Comme il faut) afgesloten met de tweede prijs in de U25 Grand Prix op Jumping Amsterdam. Alleen Hoekstra en de Zweedse Ebba Danielsson met KWPN-hengst Equus Tame (v. Qlassic Bois Margot) bleven foutloos in de barrage van de Hästens Amsterdam Prijs, maar Danielsson benutte de laatste startpositie optimaal en was met 30,73 seconden op de teller bijna vier seconden sneller dan Hoekstra.