Jumping Amsterdam: Matthew Simpson opnieuw aan kop: ‘Ze heeft een winnaarsmentaliteit’

Matthew Sampson pakte vanavond zijn tweede overwinning met de elfjarige merrie Candy Girl (v. Sligo Candy Boy) op Jumping Amsterdam. In de RAI Amsterdam Prijs over 1,45m snelde de Brit als laatste starter naar de winst in een razendsnelle tijd van 61,43 seconden. Jana Wargers werd tweede met Chacco’s Lady (v. Chacco-Blue).

“Het is fantastisch om deze rubriek te winnen. Ze is twee dagen al super snel, dat is fantastisch”, vertelt Matthew Simpson. “Ik had het gevoel dat het sneller kon en deze tijd was genoeg. Candy Girl heeft haar best gedaan en heeft een winnaarsmentaliteit. Het publiek was fantastisch. Ik won een rubriek in Mechelen en Londen en nu twee in Amsterdam. Ik ga dit voortzetten. Ik heb een goed team paarden en eigenaren die mij steunen. Fingers crossed voor vanavond en morgen.”

Schuttert beste Nederlander

Frank Schuttert zette het beste Nederlandse resultaat neer. Met Django Semilly (v. Nartago) finishte hij in 0/64,33 en werd daarmee vierde, achter Denis Lynch met Cornets Iberio (v. Cornet Obolensky).

