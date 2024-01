Jumping Amsterdam: Willem Greve en Grandorado TN N.O.P. helemaal back in business

Door een blessure stond Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek TN) een periode langs de kant, maar op Jumping Amsterdam bewees de hengst dat hij weer helemaal back in business is. Met Willem Greve won Grandorado met een sublieme barrage de Harry Wouters van den Oudenweijer Prijs. In de vijfsterren-rubriek over 1,50m gaf Greve met een foutloze ronde in exact 34 seconden zijn zes concurrenten het nakijken.

In december sprong Grandorado een paar 1,35m-proeven in Deurne en eerder deze maand liep hij in Lier een stel 1,40m-parcoursen. Op Jumping Amsterdam sprong hij vrijdag foutloos in de 1,40m, zaterdag nul in de 1,45m en sprong in de 1,50m van vandaag weer als vanouds gemakkelijk naar de overwinning. Met 34 seconden op de teller nam Greve als laatste starter de leiding van Olivier Philippaerts en Precious Dwerse Hagen (v. Cornet Obolensky) over. De Belg was één van de twee foutloze barragekandidaten, maar was met 34,37 niet snel genoeg om te winnen.

Schuttert derde

Frank Schuttert en Gream (v. Verdi TN) werden derde. Schuttert en de dertienjarige KWPN’er zetten de snelste tijd (32,78) neer, maar kregen een balk en moesten daarmee genoegen nemen met het derde prijzengeld.

Uitslag.

Bron: Horses.nl