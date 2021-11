Jumping De Achterhoek 2021 gaat nationaal

Na het annuleren van het internationaal concours Jumping de Achterhoek in Vragender vanwege de aanvullende Corona-maatregelen, is er hard gewerkt aan een nieuw nationaal programma dat aan alle RIVM-richtlijnen voldoet. Van 2 tot en met 5 december wordt er op Paardensportcentrum Lichtenvoorde tot en met 1.45m niveau gesprongen. Tevens worden dit weekend de finales van de GMB jonge-paardencompetitie en de Achterhoek Anemone

Horse Trucks Bokaal verreden.



“Allereerst kunnen we zeggen dat we als team er best wel trots op zijn om alsnog een heel mooi sportprogramma aan de springruiters aan te bieden. De teleurstelling dat we Jumping de Achterhoek moesten cancelen was echt enorm, maar we zaten al snel samen in een zoommeeting: Wat kan wel? Het is Jumping de Achterhoek in nationale vorm geworden”, vertelt woordvoerster Wendy Scholten.

Livestream

In totaliteit zullen er minder deelnemers aangenomen worden om zo elke dag voor 20.00 uur klaar te zijn met het sportprogramma. Publiek is helaas niet toegestaan, maar kan wel van de sport genieten via de livestreaming op www.clipmyhorse.tv. Om het evenement een extra tintje te geven, zal er weer hard gewerkt worden aan een sfeervolle aankleding van de binnenhal. Ook worden er tijdelijke staltenten opgezet, zodat er paarden kunnen overnachten.



“Deze editie gaat wat soberder zijn dan gewend, maar toch ook heel mooi”. De finale om de Achterhoek Anemone Horse Trucks bokaal voor ponyruiters die afgelopen maanden hun selecties reden, vindt op donderdagavond plaats. De finales van de GMB jonge paardencompetities zijn op vrijdag (vijf-, zes- en zevenjarigen) en zaterdag (vierjarige) aan het eind van het dagprogramma. Het vierdaagse concours sluit af met de 1.45m Rabobank Grote Prijs van de provincie Gelderland op zondagmiddag.

Klik hier voor meer informatie

Donderdag 2 december

1.00m direct op stijl

1.10m 2-fasen special

1.20m 2-fasen special

L pony’s Finale Achterhoek Anemone Horse Trucks kleine bokaal

M/Z/ZZ pony’s Finale Achterhoek Anemone Horse Trucks grote bokaal

Vrijdag 3 december

1.20m direct op tijd

1.30m 2-fasen special

1.40m direct op tijd

GMB finale voor 6/7-jarige springpaarden

GMB finale voor 5-jarige springpaarden

Zaterdag 4 december

1.30m direct op tijd

1.35m direct op tijd

1.40m klassiek met barrage

GMB finale voor 4-jarige springpaarden

Zondag 5 december

1.20m klassiek met barrage

1.30m klassiek met barrage

1.45m Rabobank Grote Prijs van de provincie Gelderland



Bron: Persbericht