Jumping Peel & Maas wordt internationale wedstrijd op nieuwe datum en locatie

Elf jaar lang vond traditiegetrouw in de laatste week van juli het nationale springevenement Jumping Peel & Maas plaats op de terreinen van Stal Hendrix in Kessel. Door de groeiende vraag naar deelname wordt JPM vanaf 2023 georganiseerd als internationaal concours. Op een nieuwe datum, van 1 tot en met 4 juni, en op een nieuwe locatie.



“We hebben alle nationale edities altijd met veel plezier georganiseerd en genoten van de sport en de sfeervolle ambiance. Maar we spelen al een aantal jaar met het idee om een stapje hogerop te gaan”, begint Michel Hendrix, die niet alleen eigenaar is van de nieuwe locatie, maar ook samen met zijn zus Janou en neef Timothy het bestuur van JPM vormt.

Nieuwe aanwinst



Na een pauze van drie jaar, mede door de coronapandemie, begint de organisatie nu met een frisse start. “Voor een paardenregio als Limburg denk ik dat een nieuw CSI een mooie aanwinst is op de bestaande outdoor concoursen in de provincie”. De eerste Internationale editie zal plaatsvinden op de Stal Hendrix locatie waar Michel zijn stal heeft gevestigd. Zo’n 1,5 kilometer van het oorspronkelijke terrein.

Kwaliteit boven kwantiteit



“De nieuwe locatie is niet per definitie ingericht om een CSI te hosten. We hebben dan ook meerdere andere locaties overwogen, maar uiteindelijk werd dat niets. Toen liepen we nog eens bij ons op het terrein en toen viel alles toch op zijn plaats. We hebben de opzet iets teruggeschroefd en kleinschaliger gemaakt. Kwaliteit boven kwantiteit, daar gaan we voor.”



Sport en ambiance als hoofdmotto



Logistiek gezien ligt alles dicht bij elkaar. De hoofdpiste – een vaste zandpiste – met een nieuwe losrijpiste er bijna naast. Slechts een stukje verderop liggen de stallen. “We hopen de ambiance van de oude locatie van JPM mee te verhuizen. We gaan niet voor een massa concours, maar een CSI dat past bij de locatie met sport als hoofdmotto, waar het gezellig is voor de ruiters, grooms, toeschouwers en sponsoren. Als iedereen een goed en fijn weekend beleeft, is het wat ons betreft geslaagd.”

Programma



Het programma bevat rubrieken op CSI3*/CSI1*/CSIYH niveau met drie ranking rubrieken, inclusief de 1,50m Grote Prijs. “We hebben een van de vaste top rubrieken, het Master springen behouden, waarin we een mix van Internationaal en lokaal gaan maken. Het zal een ander deelnemersveld worden dan voorheen, dat is zeker, maar met de CSI1* erbij kunnen sommige ruiters die eerst meereden in de nationale rubrieken alsnog meedoen. Daarnaast behouden we de Hendrix-competitie voor jonge paarden die op 31 mei plaatsvindt.”

Klik hier voor meer informatie

Bron: Persbericht