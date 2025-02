Jumping Schröder krijgt upgrade: ‘Grote Prijs van Twente moet blijven’

De organisatie van Jumping Schröder Tubbergen gaat haar grenzen verleggen. Het concours van de broers Ben, Gerco en Wim Schröder krijgt een upgrade met de bedoeling de Grote Prijs voor Twente binnen de gemeente nieuw leven in te blazen, nadat het CSI Twente onlangs na vijftig jaar ophield te bestaan", meldt Hippisch Twente.

Behalve het huidige evenement krijgt ook een nieuw indoorconcours de naam Jumping Schröder Twente. Het is de bedoeling de eerste editie daarvan in november van dit jaar te houden in de Ankerhal in Saasveld. Dit is het gevolg van een samenwerking tussen Jumping Schröder en de broers Tom en Rik Leuveld, de exploitanten van de Ankerhal.

Koers aanpassen

“Voor ons als BWS Stables betekent het wel dat we onze koers moeten aanpassen. We deden het concours vooral hobbymatig, nu wordt het veel professioneler,” aldus Wim Schröder op Hippisch Twente.

Bron: Hippisch Twente