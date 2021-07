Jung laat concurrenten achter zich in 1.50m Grimaud

Michael Jung bewees zojuist dat hij in de springsport ook heel succesvol is. De multikampioen in de eventing schreef zojuist met de 13-jarige merrie fischerChelsea (v. Check In) de 1.50m-rubriek in Grimaud op zijn naam. In de barrage vloog Jung foutloos over de finish en zette de snelste tijd neer van 38,34 seconden.

Voor de barrage kwalificeerden zich negen combinaties. Zeven ruiters en amazones hielden de lei schoon en streden om de overwinning. Pieter Clemens en Michel Robert zagen allebei een balk vallen.

Anquetin komt 0,20 seconden tekort

Julien Anquetin probeerde Jung van de winst af te houden, maar dat lukte hem niet. Hij reed met Cesus de Fougnard (v. Dollar de la Pierre) ook een foutloze barrage, maar kwam 0,20 seconden tekort om de winst naar zich toe te trekken.

Bordat derde

Morgan Bordat eindigde op de derde plaats met de 13-jarige Frans gefokte Uma (v. Calvaro Z). De combinatie raakte het hout niet aan en finishte in 38,56 seconden. Bordat was in juni ook al succesvol met de merrie in Vidauban. Ze wonnen de 1.40m-rubriek direct op tijd en waren de beste in de barrage van de 1.45m-rubriek.

