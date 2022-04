Jung naar winst in 1.45 rubriek Zangersheide, Tom Schellekens derde

Vorige week was Michael Jung nog de beste tijdens het CCI3* in Kronenberg en vandaag was hij de winnaar van een 1.45 rubriek direct op tijd in Lanaken op de terreinen van Zangersheide. Met Edo Sandro (v.Eldorad vd Zeshoek) wist hij het parcours in 57.74 seconden af te leggen. Op een haarlengte afstand werd de Luxemburger Odile Gierech met A-Myra Z (v.Arko III) tweede voor Tom Schellekens die Fiarabo (v.Diarado) naar een nette derde plek reed.

John Steeghs werd met Gomez (v.Eldorado vd Zeshoek) elfde in 63.55 seconden. 18 deelnemers vielen in de prijzen in deze rubriek van 1.45 direct op tijd. In totaal kwamen er 69 combinaties aan de start van wie er 25 de lei schoon wisten te houden.

Nederlanders



Joost Martens, Johnny Pals, Mans Thijssen, Bas Moerings en Piet Raijmakers kregen allen een springfout en vielen buiten de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl