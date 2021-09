Junioren en young riders niet geplaatst voor finale FEI Jumping Nations Cup Youth Final

Het junioren- en het young riders-team van bondscoach Luc Steeghs zijn er vandaag bij De Peelbergen niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van FEI Jumping Nations Cup Youth Final. “We rijden vrijdag de Challenge Cup”, aldus Steeghs. In de eerste wedstrijd van de finale eindigden de junioren als zevende van de twaalf landen. De young riders kwamen niet verder dan de tiende plaats. De finales zijn zaterdagmiddag.

“Bij de junioren werden we zevende en bij de young riders tiende”, begint bondscoach Luc Steeghs. “We rijden vrijdag de Challenge Cup in plaats van zaterdag de finale. Bij de junioren hadden twee combinaties net twee pechfouten teveel. Die reden goed. Bij de young riders stond er een serieuze proef voor dit niveau. Ik was met een onervaren team aan de start. Drie ervan hadden nog niet eerder een landenwedstrijd gereden. Dit waren de combinaties die mee wilden doen aan deze FEI Jumping Nations Cup Youth Final. Een aantal die afgelopen zomer in het team zaten waren als combinatie niet helemaal fit of hadden andere verplichtingen dit weekend of in de komende weken.”

Meer verwacht

Na een teleurstellend EK in Villamoura had Steeghs ook meer van de FEI Finale in De Peelbergen verwacht. “Het is niet gelukt. Maar we strijden verder. Dat is bij de jeugd na eenmaal zo. De ene keer lukt het wel en soms gaat het wat minder. Morgen rijden we hier de Grote Prijs en vrijdag proberen we er het beste van te maken in de Challenge Cup.”

Morgenmiddag komen de ponyruiters en de Children van bondscoach Edwin Hoogenraat aan start in hun eerste ronde van de landenwedstrijd, waarin ze zich proberen te plaatsen voor de finale op zondag.

Alle startlijsten en uitslagen.

Bron: KNHS