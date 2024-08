Junioren-GP Valkenswaard valt ten prooi aan Yves Willems

Yves Willems bleek vanmorgen in alle vroegte het scherpst van allemaal, met de twaalfjarige Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve) was hij overduidelijk de snelste. In de negenkoppige barrage van de junioren Grand Prix van Valkenswaard verwees hij landgenote Yoni van Santvoort naar de tweede plaats.

Zowel Willems als Van Santvoort kennen een succesvol weekend in Valkenswaard, waar beiden meerdere podiumplaatsen claimden. In de Grand Prix trok Willems met 33,96 seconden op de klok aan het langste eind. Hij was daarmee ruim een seconde sneller dan Van Santvoort, die ditmaal in het zadel van Kathleen S (v. Eldorado van de Zeshoek) 35,12 seconden noteerde.

Voor Nederland wisten ook Liv Linssen en Jersey Kuijpers tot de barrage door te dringen, die ze met één springfout moesten bekopen.

Uitslag

Lees ook:

Bron: Horses.nl