Junioren moeten in tweede omloop winst uit handen geven in Nations Cup Zuidwolde

De verschillen waren vanmiddag minimaal in de landenwedstrijd voor junioren op CSIO Zuidwolde. Maar een overwinning in eigen land zat er vandaag niet in voor het team van Edwin Hoogenraat. Nederland werd derde, achter Groot-Brittannië, dat net als Nederland op acht strafpunten eindigde, en winnaar Frankrijk, dat één springfout minder maakte.

Het Nederlandse team was sterk bezet en begon zeer goed aan de wedstrijd. Thijmen Vos, Nick Nanning, Siebe Leemans en Yves Willems kwamen in de eerste manche helemaal zonder kleerscheuren over het parcours van Henk Linders. Frankrijk en Groot-Brittannië gingen met een balk achterstand op Oranje de tweede omloop in.

Frankrijk rukt op in tweede omloop

Maar in die tweede ronde werden de kaarten opnieuw geschud. Frankrijk liet het bij die ene paal uit de eerste manche en Groot-Brittannië voegde slechts één hindernisfout aan hun resultaat toe.

Top vijf

Daarmee pakten de snellere Britten het voordeel ten opzichte van Nederland en zo duikelde het Oranje team naar de derde plaats. Duitsland sloot aan op plaats vier, gevolgd door Zweden en België.

Bron: Horses.nl