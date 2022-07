Junioren op medaillekoers op EK Oliva: ‘Ik ben er abnormaal blij mee’

Met vier soevereine nulronden zijn de junioren in de eerste manche van de landenwedstrijd op het EK springen in Oliva van de vijfde naar de tweede plaats gestegen in het klassement. Nick Nanning en Mart IJland deden eveneens goede zaken en staan individueel nu op de plaatsen vier en vijf. Morgenmiddag is de tweede en beslissende manche van de landenwedstrijd. “Een topdag”, is de eerste reactie van de bondscoach. “Ik ben er abnormaal blij mee."

Het team van bondscoach Edwin Hoogenraat begon de eerste manche van de landenwedstrijd met 9.89 strafpunten uit de eerste wedstrijd. Daar kwam helemaal niets bij. Alle vier teamruiters reden foutloos. En daarmee klom het team naar de tweede plaats achter de Belgen, die 8.71 strafpunten hebben. “Een topdag. Ik ben er abnormaal blij mee. Ze rijden allemaal nul en ook nog eens met goede rijderij. Ze hebben rust en zelfvertrouwen. Ik heb echt soevereine ritten gezien, niet één maar eigenlijk allemaal. Morgen gaan we verder met strijden”, laat Hoogenraat vanuit Oliva weten.

Mart IJland

Mart IJland en Hero (v. Cantos) begonnen ijzersterk voor Nederland met een superieure nulrit. In het individuele klassement maakten ze een sprong van 9 naar 5 en staan ze op slechts 1.70 punten achter de leider Evelyn Putters.

Thijmen Vos en Milan Morssinkhof

Dankzij zijn foutloze rit staat Thijmen Vos met Ive got the Key (v. Womanizer) op plaats 16 in het klassement. Nederlands juniorenkampioen Milan Morssinkhof revancheerde zich met een foutloze rit met Checkpoint Chacco (v. Chacco-Blue) en daarmee was Nederland zeker van nul strafpunten uit de eerste manche. Milan vindt zichzelf terug op plaats 40 in het klassement.

Nick Nanning

Nick Nanning was als een van de laatste deelnemers aan start. In de wetenschap dat het teamresultaat niet meer verbeterd kon worden werd het met Bandia (v. Clinsmann) een prachtige, beheerste en overtuigende nulrit, waarmee Nick van de zesde naar de vierde plaats steeg in het individuele klassement.

Emma Bocken

Emma Bocken reed als voorlaatste voor haar eigen klassement met Kadessa Z (v. Kannan). Een vervelende fout op de eerste hindernis en verder een sterke en vermogende rit resulteerde in vier strafpunten.

Beslissende manche

Morgenmiddag om 13.15 uur is de tweede en beslissende manche van de landenwedstrijd van de junioren.

Landenklassement

Tussenstand landenklassement, na eerste wedstrijd en eerste manche

1 België, 8.81 str pnt

2 Nederland, 9.89 str pnt

3 Ierland, 11.67 str pnt

4 Groot Brittannië, 14.48 str pnt

5 Frankrijk, 14.59 str pnt

Individueel klassement

Individueel klassement, na twee onderdelen

1 Evelyn Putters (Bel), Nabeau van het Migroveld Z – 0.84 str pnt

2 Klara Koziol (Pol), Rocky – 1.60 str pnt

3 Tom Wachman (Ier), Lazaro Dlee Schiave – 2.18 str pnt

4 Nick Nanning, Bandia – 2.43 str pnt

5 Mart IJland, Hero – 2.54 str pnt

