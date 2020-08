Junioren trakteren jarige bondscoach op overwinning in landenwedstrijd

De Nederlandse springjunioren bezorgden zondag hun bondscoach Luc Steeghs een onvergetelijke 54ste verjaardag. In de tropische hitte hielden ze op het fraaie springterrein van De Vossenbos in Wierden hun hoofd knap koel. Met een foutloze barrage klopten ze de Engelse equipe in de landenwedstrijd om de Robert Vos Prijs.

Beide landen noteerden in de twee manches van de wedstrijd om de Nations Cup twaalf springfouten, waardoor een spannende extra omloop noodzakelijk was.

Sanne Everse opende in de eerste manche het bal voor Oranje met een springfout op haar tienjarige bruine ruin Kerswin van ’t Roosakker (v. Echo van ’t Spieveld). Pam Nieuwenhuis bleef foutloos met haar bruine ruin Farmer’s Apple (v. Winning Mood van de Arenberg) en ook Meike Zwartens toonde met voshengst Twister de la Pomme (v. Darco) een vlekkeloze ronde. Marie Sandell slaagde er met de negenjarige KWPN-hengst Gubano (v. Ut Liekt Goed) niet in de nul vast te houden. Eén keer plofte een balk in het zand.

Nog eens in actie

In de tweede manche verspeelde Nederland de voorsprong na twee springfouten van zowel Senna Everse als Pam Nieuwenhuis. Duitsland kwam op gelijke hoogte. Meike Zwartjens en Marie Sandell reden vervolgens echter een zeer beheerste rit en dat betekende dat beide landen nog eens in actie moesten komen. Het leverde een uiterst spannende Nederland-Duitsland op, die in het voordeel van TeamNL werd beslist doordat zowel Nick Haunhorst als Alia Knack een balk uit de lepels tikte. Achtereenvolgens Senna Everse, Pam Nieuwenhuis en nogmaals Meike Zwartjens voltooiden het ingekorte traject zonder mankeren, waardoor Oranje zich als winnaar mocht laten huldigen.

Meike Zwartjens uitblinker

Met haar drie foutloze rondes ontpopte Meike Zwartjens zich tot de absolute uitblinker bij Oranje. “Eerlijk gezegd had ik dat zelf niet verwacht, al wist ik dat mijn paard goed in vorm is. Toen Duitsland op gelijke hoogte kwam, moest ik vooral rustig blijven en net zo rijden als in de eerste manche, dan zou het goed komen. Twister wil altijd naar de overkant en helpt me altijd naar de finish. Hij heeft ook wel ervaring, we hebben al samen een twee sterren Grote Prijs gereden. Ook in de barrage lukte het rustig te blijven en een gewoon rondje te rijden.”

De zestienjarige amazone uit Raalte, die op het dekstation Tivoli van haar ouders haar thuisbasis heeft, studeerde dit jaar af aan het vmbo en gaat vanaf komend schooljaar de paardenopleiding BBL volgen aan het Zone.college in Zwolle. “Het liefst wil ik zo hoog mogelijk rijden in de toekomst, maar thuis bezig zijn met de jonge paarden vind ik ook mooi.”

Steeghs: ‘Jeugdig team’

Bondscoach Luc Steeghs: “We maakten het nog spannend in de tweede ronde, maar hebben het sterk afgemaakt. Het is fijn dat iedereen ook een aandeel in dit succes had. Knap hoe zeker Meike en Marie na de fouten van de andere twee de tweede ronde afsloten. Vervolgens hebben we de eerste plek heel koel veilig gesteld, zeker als je bedenkt dat we met een heel jeugdig team reden. Zo’n barrage maakt een landenwedstrijd extra speciaal en geeft een extra dimensie om de jeugd de motivatie te geven voor het land te strijden.”

Achter Nederland en Duitsland eindigden België (14 strafpunten), Engeland (24) en Denemarken (50) op de plaatsen drie tot en met vijf. Voor de Ieren was de landenwedstrijd al snel voorbij. Ze startten met drie ruiters, van wie Ella Quigley als tweede in de ring kwam. Een val maakte aan alle illusies op een goed resultaat een einde.

Bron: Persbericht / Horses.nl