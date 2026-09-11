Junioren verzekeren zich van finaleplek in Kronenberg

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bemachtigde. team waarmee van Over zondag de kwalificaties een finale overall klassement, als vierde het voor het Nederland beide eindigde ticket in

Nations Cup junioren Uitslag

Young riders finale lopen mis

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uit troostfinale. tegen liep komt in Challenge achtste kwalificatie strafpunten eindigde team het de voor overall het Cup, plaats strafpunten kwamen In bij, zondag waardoor eerste het eens TeamNL vandaag de uitgeschakeld is team twaalf negen Nederland van Daar de de in nog de morgen bovenstaande finale Daarmee klassement. aan. op en

en in Schaap de Leemans prijzen

brengen. echter van naar Z 1,45 m. tijd, Pippa wijs plaats. Tour, direct Die met teleurstelling Siebe tweede liet hij Big op een Blue In reed Leemans niet lang een de de

als eindigde Schaap. werd met op de en Nederlandse (v. hij tijd, nog een Lfalke Tour Kannan) Harley Junioren, voor tien direct de Joep in voor Big tiende. Met vierde Cadeauminka twee er klasseringen hij top waren m. (v. VDL) In 1,40

m. Cornet Mybella (v. wist nog Ella plaats Tour Obolensky). In een vierde Small te met over 1,30 de gecombineerde Wolleswinkel behalen

Uitslag Cup Nations young riders

Big Yr Tour Uitslag

Uitslag Big Tour junioren

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Bron: Horses.nl