Junioren verzekeren zich van finaleplek in Kronenberg

Petra Trommelen
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Jip Grootegoed met Quarco B Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De tweede kwalificatiedag in de finale van de Youth Nations Cup in Kronenberg leverde voor de Nederlandse Junioren en Young Riders wisselende resultaten op. Waar de Junioren zich met een vierde plaats in het overall klassement verzekerden van een plek in de finale van zondag, grepen de Young Riders net naast de eindstrijd. Zij komen morgen uit in de Challenge Cup. Individueel was er vandaag wel Nederlands succes, met onder meer een tweede plaats voor Siebe Leemans en Pippa Blue Z (v. Plot Blue) in de Big Tour.


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