Juniorenteam NL pech in landenwedstrijd

Soms heb je pech, heel soms heb je heel veel pech. Dat laatste overkwam het Nederlands juniorenteam in de landenwedstrijd in Hagen vrijdag met uitsluiting van het hele team tot gevolg. De wedstrijd werd gewonnen door het team uit Duitsland gevolgd door Zweden en de Tsjechische Republiek.

Nederland begon met een goed gevoeld aan deze landenwedstrijd want op papier was het een team dat normaal gesproken hoge ogen kon gooien. Emma Bocken is bij de jeugd inmiddels een routinier en komt negen van de tien keer met een goed resultaat over de finish. Helaas hadden de paardengoden iets anders in petto voor Emma. Haar paard Kadessa Z (v.Kannan) weigerde tweemaal voor de muur wat uitsluiting betekende. Jammerlijk, vooral voor Emma, maar geen ramp voor het team want de andere drie waren capabel om dat resultaat te elimineren aangezien ieder team iedere ronde een streep resultaat heeft.

Hilde Veenstra reed met Gideon DLS (v.Corland) een ronde met vier strafpunten en Mart IJland deed het nog beter door alles in de lepels te laten liggen met Hero (v.Cantos) en binnen de toegestane tijd te blijven. Ook Fin Boerekamp staat normaal gesproken garant voor een nul of vier ronde. Helaas struikelde zijn merrie Sildouch Z (v.Spartacus) bij de sloot en gingen de twee tesamen onderuit. Geen blessures gelukkig maar helaas wel uitsluiting voor Boerekamp en daarmee jammerlijk ook uitsluiting voor het hele team.

Uitslag