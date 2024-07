Juniorenteam van Edwin Hoogenraat zevende: ‘Ik had de jongens meer gegund’

Op het Europees kampioenschap springen in Kronenberg hebben de Nederlandse junioren de zevende plaats behaald in de landenwedstrijd waaraan 24 landen deelnamen. Thijmen Vos staat er met een vijfde plaats goed voor in het individuele tussenklassement.

Het juniorenteam van Edwin Hoogenraat bestond uit Siebe Leemans (Kobalt), Nick Nanning (Horse Gym’s Classina), Thijmen Vos (Cadillac Z) en Yves Willems (Highway). Ze begonnen de finaleronde vanaf de vierde plaats met slechts lichte achterstand op Frankrijk, België en Spanje. Helaas kon het team die plaats niet vasthouden.

Net iets teveel foutjes

“Ik had de jongens meer gegund”, vertelt bondscoach Edwin Hoogenraat. “Gisteren en vandaag kregen we net iets teveel foutjes. De afgelopen jaren waren we natuurlijk verwend met medailles, dan valt een zevende plek tegen. Maar de ruiters hebben er hard voor gewerkt en de sfeer in het team was goed. De wedstrijd wilde alleen niet onze kant opvallen.”

Vervolg EK

De individuele medailles bij de junioren worden zaterdag verdeeld. In die wedstrijd kan Thijmen Vos meestrijden om een podiumplaats.

Uitslag landenwedstrijd junioren

Bron: KNHS

