Juniorenteam van Luc Steeghs derde in Nations Cup

In de Nations Cup op het Future Stars-concours in Hagen toonden de Franse junioren hun klasse. Het team won de landenwedstrijd met nul strafpunten. De Nederlandse junioren deden eveneens goede zaken. Niels Bulthuis zette twee foutloze ritten neer en hielp het team daarmee aan de derde plaats. Ierland ging er met de tweede prijs vandoor.

Bulthuis reed met Blue Silver (Balou du Rouet x Goldstern) twee goede omlopen en slaagde er beide keren in om foutloos de finish te passeren. Teamgenoot Gerrit Veenstra zag met Loridon van T&L (Horion de Libersat x Toulon) in beide ritten een balk vallen. Beau Schuttelaar had minder geluk met Caretino (Singulord Joter x Ramiro’s Sohn II). In de eerste omloop kreeg ze vier strafpunten, in de tweede acht. Daardoor telde haar parcours in beide omlopen als streepresultaat.

Uitslag.

