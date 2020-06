Jur Vrieling aan de leiding in 1,50m in Saint Tropez

Zojuist is er een 1,50m- rubriek verreden in Saint Tropez. Dit was een rubriek waar het ging om de snelste tijd en zonder fouten over de finish te komen. Jur Vrieling reed met de goedgekeurde hengst VDL Glasgow vh Merelsnest (Nabab de Reve x Darco). Dit duo kwam foutloos over de finish en in de snelste tijd van 62,95 seconden. Zij mochten daarom de eerste prijs in ontvangst nemen.