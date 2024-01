Jur Vrieling begint 2024 met tweede plaats in hoofdnummer Groningen

Jur Vrieling heeft zijn eerste succes in het nieuwe jaar alweer te pakken. Met Lhynara (Lyjanero x Diarado) reed hij vandaag in de barrage van het hoofdnummer van IICH Grongingen, een 1,40 m. die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, een super rondje. De topruiter leek te gaan winnen maar werd door de een na laatste ruiter afgetroefd. Zo mocht Vrieling zich in de prijsuitreiking als tweede opstellen.

Vrieling en Lhynara, die vorige maand in Londen ook al twee keer in de top vijf eindigden, klokten de snelle barragetijd van 28,50 seconden. Met die tijd ging het duo aan de leiding maar uiteindelijk bewees Conan Wright dat het nog sneller kon. Met JSH Ice Man (v. Amaretto D) kwam de Ierse ruiter als een na laatste deelnemer van de barrage in 27,96 over de finish wat hem de hoofdprijs opleverde.

Mulder en Frederiks

De derde en de vierde prijs bleven ook in eigen land. Daarvoor zorgen Pim Mulder en Henk Frederiks. Mulder stuurde It’s Possible SRK (v. Berlin) in de derde tijd van 29,53 seconden door het barrageparcours, gevolgd door Frederiks met Impian D (v. VDL Bubalu) in 31,52 seconden.

Vos

Van de 55 combinaties drongen er 12 door tot de barrage. Van die 12 bleven er 6 foutloos in de rit tegen de klok. Daaronder ook Thijmen Vos. Met Feliek-H (v. Azteca VDL) werd hij zesde in 33,53 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl