Jur Vrieling begint met tweede prijs aan CHIO Rotterdam

Jur Vrieling is vandaag sterk begonnen aan CHIO Rotterdam. In de eerste 5* rubriek, een tweefasen over 1,45 m. sprong hij met Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) naar de tweede prijs. Voor Nederland deden ook Kars Bonhof en Pim Mulder goede zaken.

Jur Vrieling en de schimmelmerrie Griffin kwamen in de snelle tijd van 27,32 seconden over de finish. Een combinatie bleek nog sneller. Dat was de Belgische ruiter Gilles Thomas met Puskas de Kalvarie (v. Sea Coast Don’t Touch Tiji Her). Zij deden er 27,20 seconden over. De derde prijs ging naar Duitsland. Daarvoor zorgde Kendra Claricia Brinkop met Nector vd Bisschop (v. Echo van T Spieveld) met hun tijd van 27,92 seconden.

Bonhof en Mulder

Naast Vrieling eindigden voor Nederland ook Kars Bonhof en Pim Mulder in de top tien. Bonhof sprong met zijn nieuwe troef Ivoor (v. Eldorado van de Zeshoek), die tot voor kort uiterst succesvol werd uitgebracht door Eric ten Cate, naar de vijfde plaats (28,18). Mulder en Memphis Z (v. Mylord Carthago) werden achtste in de tijd van 30,65 seconden achtste.

Bron: Horses.nl