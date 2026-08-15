Jur Vrieling blijft prijzen verzamelen in Samorin: nu tweede met Nikky Vera

Jur Vrieling is met meerdere paarden in Samorin en heeft op het concours Slowakije inmiddels al aardig wat prijzen verzameld. Daar kan nu weer een prijs bij: met de pas achtjarige merrie Nikky Vera (Emir R x Goodtimes) sprong Vrieling vandaag naar een knappe tweede plek in de Silver Tour finale over 1,45 m.
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Checchi drie op wint, Whitaker
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Tobias Luikens
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Uitslag
Bron: Horses.nl
https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/jur-vrieling-en-grand-slam-vdl-klasse-apart-in-150-samorin/
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