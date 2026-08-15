Jur Vrieling blijft prijzen verzamelen in Samorin: nu tweede met Nikky Vera

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Checchi drie op wint, Whitaker

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Tobias Luikens

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Uitslag

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/jur-vrieling-en-grand-slam-vdl-klasse-apart-in-150-samorin/