Jur Vrieling blijft prijzen verzamelen in Samorin: nu tweede met Nikky Vera

Ellen Liem
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Jur Vrieling blijft prijzen verzamelen in Samorin: nu tweede met Nikky Vera featured image
Jur Vrieling. Foto: Cedric Vlemmings / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Jur Vrieling is met meerdere paarden in Samorin en heeft op het concours Slowakije inmiddels al aardig wat prijzen verzameld. Daar kan nu weer een prijs bij: met de pas achtjarige merrie Nikky Vera (Emir R x Goodtimes) sprong Vrieling vandaag naar een knappe tweede plek in de Silver Tour finale over 1,45 m.

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