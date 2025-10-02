Jur Vrieling blijft scoren met McAllister VDL

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Jur Vrieling met McAllister VDL Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Ellen Liem

Jur Vrieling doet het hele seizoen al goede zaken met McAllister VDL (Inaico x Emilion) en deed dat vandaag opnieuw. In Wiener Neustadt reed hij met de KWPN-hengst in het 1,40 m. een foutloze en snelle ronde. Dat was goed voor de (gedeelde) tweede plaats en daarmee weer een topklassering.

