Jur Vrieling blijft scoren met McAllister VDL

tweede de in het gaat succes op tweede. VDL in eerste ook de dreef. week een al in en ze Vrieling Neustadt de finish m. grepen kwamen Het verder Vorige Oostenrijk: seconden werden Jur waren over Wenen nu achtjarige Toen sterk van 63,28 en moeiteloos tijd plaats 1,45 McAllister over Wiener daarmee vijfsterren-concours op snelle ze

topklasseringen Reeks

Zuidwolde begon voor talent en volgden en Riesenbeck, heeft daarna met al Zo VDL te tweetal overwinningen de Herning, in dit het laten Groningen in zijn. jaar een zien hij McAllister klasseringen jaar een toekomst hoge Valkenswaard.

tijd dezelfde Exact

exact Anna van tweede (v. la de in over deelde Vrieling Lenka De vandaag met kwam. Bec prijs de met finish tijd Pomme) die Duff dezelfde Vagabond

apart Klasse

als Balou Balou Rouet) 40 apart. won Breeze combinaties terecht deze hoofdprijs. enige (v. een de seconden was Dahan (60,77) Sameh klasse daarmee WKD 61 El onder In van dook en Met rubriek hij de du

Uitslag

Horses.nl Bron: