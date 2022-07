Jur Vrieling derde in 1.45m met barrage

Gudrun Patteet werd met Sea Coast Donna Z (v.Diaman de Semilly) winnaar van de 1.45m rubriek met barrage op het CSI4* in Valkenswaard. De tweede plaats was voor de Turkse ruiter Derin Demirsoy met Hunter (v.Bernini) gevolgd door de beste Nederlander in deze rubriek, Jur Vrieling met Chambertino Z (v.Chambertin)

24 deelnemers kamen aan de start in deze met 25.000 euro gedoteerde rankingproef. Van hen kwamen er zeven terug voor de barrage. Kevin Jochems was daar ook bij met zijn pas onder het zadel hebbende Kriskras DV (v.Cooper van de Heffinck). Hij kreeg in de barrage een springfout en eindigde op de zesde plaats voor de als zevende geplaatste Michael Greeve met High Big Andi K (v.Big Star jr KZ)

uitslag