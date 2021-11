Jur Vrieling derde in 1.45m Valencia

De top drie zat zojuist erg dicht op elkaar in de 1.45m-rubriek over twee fasen in Valencia. Jur Vrieling bemachtigde de derde plaats met de negenjarige hengst Chabada de L'Esques (v. Quebracho Semilly). De combinatie bleef foutloos en zette de klok stil in 29,46 seconden. Begin oktober was het paar ook al succesvol door de 1.40-1.45m in Samorin en de 1.45-1.50m in Grimaud op hun naam te schrijven.