Jur Vrieling derde in 1.50m GP Wiener Neustadt

Jur Vrieling veroverde zojuist de derde plaats in de Grand Prix van Wiener Neustadt. Over een hoogte van 1.50m stuurde hij Helwell du Chabus (v. Elvis ter Putte) foutloos rond en klokte een tijd van 39.30 seconden in de barrage. De overwinning ging naar de Zwitserse Barbara Schnieper.