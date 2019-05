Vrieling: ‘Glasgow speelde met de hindernissen’

Jur Vrieling is dit weekend afgereisd naar het Chinese Shanghai. In het zadel van Glasgow v/h Merelsnest werd hij derde in de Grand Prix. "Glasgow speelde echt met de hindernissen, daar was ik super blij mee.", vertelde Vrieling enthousiast. De overwinning was voor Danielle Goldstein.

De amazone rijdend voor Israel behaalde nipt de overwinning op Chinese bodem. Met haar toppaard Lizziemary (v. Cabri d’Elle) ging ze 0,06 seconden eerder over de finishlijn dan de Ier Darragh Kenny met de Cornets Obolensky-nazaat Balou du Reventon.

Zware proef

Vrieling bleef eveneens foutloos met Glasgow v/h Merelsnest (v. Nabab de Reve). Daarmee maakte hij de top drie compleet. “Ik kwam als tweede aan start in de barrage. Het was een zware proef slechts negen behaalden de barrage. Glasgow gaf mij echt een goed gevoel doordat hij wel met de hindernissen leek te spelen. Daarom heb ik goed vlot kunnen rijden. Ik hoopte op een top drie klassering en dat is gelukt.”, vertelt Vrieling.

Veel publiek

Jur Vrieling kwam niet voor het eerst aan de start in Shangai. Vrieling: “Het is wel anders als in Europa. Er is heel veel publiek dat veel lawaai maakt. Het is minder groot en luxe dan bijvoorbeeld in Dubai, maar daar is weinig publiek.”

Plannen

Vrieling werd gisteren al tiende met Davall. De zoon van Zavall komt morgen nog een keer aan de start. “Glasgow hoeft na zijn prestatie van vandaag niet nog een keer te lopen. Wij gaan straks naar Rome met het team en dan zien we wel weer wat de planning is voor de rest van het seizoen.”, sluit de ruiter uit Holwierde af.

Houtzager

.Marc Houtzager slaagde er niet in om de barrage zonder fouten af te leggen. Met één springfout belandde hij met Sterrehof’s Calimero net buiten de top vijf.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl