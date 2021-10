Jur Vrieling derde in sterk bezet 1,45 m-parcours in Samorin

Jur Vrieling is vanmiddag in Samorin in een sterk bezet tweefasenparcours op 1,45 m-niveau als derde geëindigd. De ruiter uit Holwierde was met de schimmel KM Chalcedon (v. Calido) 0,02 seconde langzamer dan Gregory Wathelet en Picobello Full House ter Linden Z (v. Amaretto d’Arco). De proef werd gewonnen door Emily Moffit.