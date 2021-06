Jur Vrieling en Chabada de l’Esques vierde in 1.45m Stockholm

Daniel Deusser was zojuist met de tienjarige Frans gefokte Bingo Ste Hermelle (v. Number One d'Iso un Prince) niet te kloppen in de CSI5* over 1.45m in Stockholm. Met de vos zette de Duitse topruiter een foutloze ronde neer en zag de winnende tijd van 25,22 seconden op het scorebord verschijnen. De hengst wordt sinds maart door Deusser op internationale wedstrijden uitgebracht. Harrie Smolders reed hem als jong paard.

Michael G Duffy kon de snelle tijd van Deusser niet verbrijzelen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Ier had naar Zweden de twaalfjarige Vertige de Galarzacs (v. Quaprice Bois Margot) meegenomen. Het paar legde het tweefasen-parcours foutloos af in 25,79 seconden.

Augustsson Zanotelli naar derde plaats

Angelica Augustsson Zanotelli nam de derde plaats in ontvangst met de Nintender-zoon Nintender Star. Het duo raakte het hout niet aan en kwam over de eindstreep in 26,28 seconden. Vorig weekend waren ze ook goed op dreef door de tweede plaats de bemachtigen in de 1.50m-rubriek met barrage.

Vrieling en Van der Vleuten in top tien

Jur Vrieling was de beste Nederlander in deze rubriek. Hij eindigde met de negenjarige Frans gefokte Chabada de l’Esques (v. Quebracho Semilly) op de vierde plaats. De combinatie hield ook de nul op het scorebord en reed de tweede fasen in 26,33 seconden. Maikel van der Vleuten werd tiende met de negenjarige Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek). Het paar bleef ook foutloos in een tijd van 33,55 seconden.

Bron: Horses.nl