Jur Vrieling en Comme-Laude W in vorm en worden vierde in 1.55m Verona

Na de tweede plaats vorige week in Lyon bewezen Jur Vrieling en Comme-Laude W (v. Comme Il Faut) vandaag opnieuw in topvorm te zijn. In de CSI5* rubriek over een hoogte van 1.55m mocht Vrieling zich als eerste buiten het podium opstellen: hij reed Comme-Laude W naar de vierde plaats. De rubriek werd gewonnen door Simon Delestre met Dexter Fontenis Z (v. Diarado). De Fransman was ruim een seconde sneller dan de nummer twee.

Dit was Eduardo Alvarez Aznar, die als laatste starter nog het dichts in de buurt van de tijd van Simon Delestre kwam. Alvarez Aznar klokte met zijn snelle vosmerrie Full Option Van’t Zand (v. Flamingo K) de tweede tijd van 34.83 seconden. Lorenzo de Luca haalde voor het thuispubliek nog een mooi kunstje uit en werd derde. Hij reed Promise Z (v. Priamus Z) in 35.24 seconden over de finish.

Comme-laude W

Jur Vrieling zette al vroeg in de barrage een scherpe tijd neer. Vorige week werd Vrieling nog tweede met Comme-laude W in Lyon en vandaag bewees hij opnieuw de goede vorm van de ruin. In een tijd van 35.26 seconden eindigde de combinatie nipt buiten het podium op de vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl