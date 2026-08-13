Jur Vrieling en Grand Slam VDL klasse apart in 1,50 Samorin

Ellen Liem
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Jur Vrieling en Grand Slam VDL klasse apart in 1,50 Samorin featured image
Jur Vrieling met Grand Slam VDL. Foto: Gesina Grömping / Equitaris
Door Ellen Liem

Jur Vrieling en Grand Slam VDL (v. Cardento) deden vorige week met een derde plaats in het 1,50 m. al uitstekende zaken in Samorin. Dat succes zet Vrieling met de hengst nu voort op hetzelfde concours in Slowakije, sterker nog: dat succes werd vandaag zelfs verbeterd. In het hoofdnummer van de dag, een tweefasen 1,50 m, sprong de combinatie op overtuigde wijze naar de eerste plaats.

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