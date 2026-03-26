Jur Vrieling en Grand Slam VDL weer naar topklassering

Pedigrees by HorseTelex
Jur Vrieling met Grand Slam VDL. Foto: Gesina Grömping / Equitaris
Door Ellen Liem

Jur Vrieling vormt sinds een paar maanden een combinatie met Grand Slam VDL (Cardento x Heartbreaker) en zette sinds die tijd al meerdere aansprekende resultaten neer. Ook vandaag presteerde de prille combinatie sterk: in Riesenbeck sprong Vrieling met de hengst van VDL Stud in een snelle tijd naar de tweede plaats in het 1,45 m.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
