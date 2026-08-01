Jur Vrieling en Grand Slam VDL winnen 1,45m in Valkenswaard

Savannah Pieters
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Jur Vrieling en Grand Slam VDL winnen 1,45m in Valkenswaard featured image
Jur Vrieling met Grand Slam VDL. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Jur Vrieling en Grand Slam VDL (v. Cardento) hebben dit jaar al meerdere topklasseringen behaald. Daar kwam vandaag in Valkenswaard opnieuw een overwinning bij. Vrieling schreef met de KWPN-goedgekeurde hengst de viersterren-rubriek over 1,45m op zijn naam. In de barrage met negen combinaties eindigden Lars Kersten en Kristal (v. Callahan VDL) bovendien op een verdienstelijke derde plaats.

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